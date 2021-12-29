البحيرة تستعد لأعياد الميلاد بحملات تموينية مكثفة وتوفير السلع

عقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اليوم اجتماعا موسعا بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وحازم الأشموني - السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات.

وضع خطة الاستعدادات

وتضمن الاجتماع مناقشة العديد من الوضوعات ومنها الاستعداد لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية و استعدادات المحافظة لموجة عد إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والمتوقعة مساء الخميس القادم وكذا موقف النظافة والإنارة العامة للمدن والميادين و موقف تقنين أملاك الدولة و قانون التصالح ومحور المحمودية .

تضافر جهود المديريات

و أكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد بالمحافظة وتضافر كافة الجهود بمديريات الخدمات مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد و إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتأمينها مع فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لإستقبال المواطنين خلال العيد مع فتح غرف العمليات الفرعية والمركزية على مدار الساعة خلال فترة العيد لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها على الفور .

كما وجه آمنه مديري المديريات الخدمية بإتمام الإستعدادات لأعياد الاخوة المسيحيين حيث تم تكليف مديريات الطب البيطري و التموين و مباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بالتنسيق مع الجهات المختصة على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المعروضة واللحوم مذبوحة داخل المجازر الحكومية .

توفير السلع التموينية

وكذلك التأكد من توفير كافة السلع التموينية والسلع البترولية وإستكمال الإحتياطي الإستراتيجي وخاصة المواد البترولية مع المرور على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز و الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

ووجه مديرية الصحة برفع درجة الإستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية

وشدد محافظ البحيرة علي مشروع المواقف والنقل الداخلي بالتأكد من إنتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة والإلتزام بخطوط السير وزيادة فترات العمل أثناء العيد لمواجهة التكدسات المتوقعة مع توفير كافة أنواع المواصلات خاصة جهاز النقل الداخلي لنقل الأخوة الأقباط للكنائس .

والتأكيد على عدم إنقطاع التيار الكهربائي وخاصة خلال أيام العيد وعمل نوبتجيات لجميع العاملين بالهندسات والتاكد من الانارة العامة بالشوارع، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي تواجد نوبتجيات لإصلاح الأعطال على مدار 24 ساعة ومواجهة حالات الطوارئ مع مراعاة إنتظام المياه أثناء العيد خاصة لكافة الكنائس والأديرة .