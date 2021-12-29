محمود التركي وأصيل هميم يتصدران تريند جوجل بأغنية «بين قوسين»

يتصدر الفنان العراقي محمود التركي، الترند على محركات البحث بجوجل، بأغنية الدويتو مع الفنانة العراقية أصيل هميم، تحت أسم «بين قوسين» التي تم إصدارها منذ ثلاث أيام على منصة «يوتيوب»، والتي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة.

كما حصلت أغنية «بين قوسين» لـ المطرب العراقي محمود التركي، و العراقية أصيل همم، على تصدر بقائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على منصة «يوتيوب»، في عدد من الدول العربية.

كما أن أغنية «بين قوسين» لـ محمود التركي، و أصيل هميم، تصدرت المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على منصة «يوتيوب» في كلا من العراق و الكويت، و المركز الثاني في قائمة الإمارات وقطر، وقائمة المركز الثالث في السعودية وعدد من الدول العربية.

وقام الفنان العراقي محمود التركي، بشكر و الامتنان لجمهوره على دعمهم له، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، معلقا: «الحمد لله.. أغنية «بين قوسين».. تحقق تريند في جميع قوائم الدول العربية باليوتيوب و تتصدر».

وتابع التركي، قائلا: « شكراً لقلوبكم ومحبتكم.. والقادم أجمل معكم وبوجودكم».

تم إطلاق أغنية الديو «بين قوسين » ، لـ محمود التركي و أصيل هميم، منذ ثلاث أيام عبر منصة «يوتيوب»، من كلمات الشاعر محمد الواصف و الحان علي صابر، و توزيع وماسترينغ محب الراوي، وعرضها عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، كما تخطت أكثر من 2 مليون مشاهدة.

كلمات أغنية «بين قوسين»

انت اول . شي اذكره

من افتح .. عيوني

وانت اخر شي اعوفه

لو ....... يموتوني

بين قوســـين انا (احبك)

وعاشگك حد ماكو بعده

اتركني مشغــول بغرامك

وگلبي عنك ..... لا تبعده

وبعد هالحب هذا كله شلون راح أگدر

اتخله والحب بيه اني ... يزيد الك اكثر

ما اريد اعقل .. حبيبي

خلني مجنون . بهواك

احلى حب لمن تضيع

بين ارضك .. وسماك

بين قوسين انا احبك

انت اكثر شي ....... احبه

اكثر امن اللازم

وتدري من گد مااحبك

تارك العالم

بين هاي ... اعيونك انت

شفت بيهن .. نفسي اني

ومن دخلت انت بحياتي

انكتبلي ........ عمر ثاني

وشنو رأيك اني صاير .... مدمن اعيونك

وگلبي بس اتعوفه لحظه يوگف ابدونك

انطيني جرعة حب . اريد

اني محتاج ....... الحنان

يمك اعرف ...... استريح

انت يالگلبك اماااان

أغنية «أشمك» تحقق 100 مليون مشاهدة

ويذكر أن أغنية «أشمك»، لـ محمود التركي، حصدت على أكثر من 100 مليون مشاهدة أمس، كما انه علق على ذلك من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، قائلا: «بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات .. 100 مليون شكراً من القلوب .. والقادم بوجودكم أفضل».

يذكر أن قام بتلحين أغنية «أشمك» أيضا بجانب غنائها،ومن كلمات الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتحت إشراف عام وإدارة أعمال محمود الترك الموسيقي صفاء غريب.