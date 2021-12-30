رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. نصائح لمواجهة الطقس السيئ

تشهد البلاد اليوم الخميس موجه من سوء اضطراب الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد هذه الحالة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم نصائح لمواجهة الطقس السيئ

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها بوابة «الوطن» أهم أرشادات هيئة الأرصاد الجوية نصائح لمواجهة الطقس السيئ بداية من غد الخميس.

نصائح لمواجهة الطقس السيئ

نصائح الهيئة العامة الأرصاد لمواجهة اضطراب حالة الطقس، والتي جاءت كالآتي:

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، بسبب زيادة احتمالية سقوطها نتيجة لسرعة الرياح المرتفعة.

- الابتعاد وعدم لمس أعمدة الإنارة.

- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، حتى لا يصاب الشخص بجروح أو كدمات

- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

- يفضّل البقاء داخل أي مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوي، فأنه اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الجاري، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأشار الخبراء إلي أن خلال الأيام القادمة، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، إذ يعمل نشاط الرياح على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط إلى ترتفع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.