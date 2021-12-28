أسيوط تستعد لموجة الطقس السيئ.. والمحافظ يطالب الأهالي بتوخي الحذر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، تحسبًا لموجة طقس سيىء، تضرب أغلب محافظات الجمهورية، تزامنا لتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، ابتداء من غد الأربعاء، وحتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الثلاثاء، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارىء أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى جاهزية كل القطاعات، وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، مع استمرار التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السىء.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، والمهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية

وووجه المحافظ بتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكل التخصصات «المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها».

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتوخي الحذر من موجة الطقس السيئ

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة.

وطالب المحافظ المواطنين تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603 / 088)، على مدار 24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى، والتواصل مع وسائل الإعلام الرسمية لاطلاعهم على آخر المستجدات.