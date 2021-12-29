نظر استئناف «دجال بولاق» على حكم حبسه أول يناير 2022

تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، يوم السبت المقبل 1 يناير، استئناف المتهم أيمن أبو سريع، الشهير بـ «دجال بولاق الدكرور» على حكم حبسه لمدة سنة، في الإتهام الموجهة له بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا والاستيلاء على أمواله.

التحقيقات: أوهم ضحاياه بالمعاناة من مس شيطاني

وجاء في تحريات المباحث، أن أيمن أبو سريع المعروف بـ«دجال بولاق الدكرور»، أوهم فتاة تدعي «بسمة» إحدي ضحاياه، بأنها تعاني من مس شيطاني في الرحم، وهذا المس من أسباب تأخر إنجابها.

المتهم تزوج المجني عليها عرفيا

وأفادت التحريات أن المتهم أيمن أبو سريع طلب من المجني عليها، أن يعاشرها حتى يتمكن من طرد المس الشيطاني وعندما رفضت تزوجها عرفيا وظل معها لمدة سنتين وبعد ذلك طلقها غيابيا دون علمها وظل يعاشرها معاشرة الأزواج لمدة 6 أشهر، بعد تطليقه لها.

حيلة كاذبة

وكشفت تحريات المباحث أن ضحية دجال بولاق الدكرور «بسمة»، كانت تنفذ طلباته من خلال شرب كمية من الماء يقرأ عليها الدجال، كما أعطاها كمية أخرى من الماء طلب منها الاستحمام بها وتفريغ باقي الماء بجانب شجرة، وأنها كانت تشعر بأمور غريبة بعد تنفيذ ما يطلبه منها، لكنها امتنعت عن تنفيذ طلباته بعد الزواج حتى كشفت حيلته الكاذبة بطرد الجن من الرحم.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنها تمكنت من القبض على المتهم و3 آخرين بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الإعلان عن الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية.

وأفادت التحريات أنه تم ضبط أيمن أبو سريع وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات تكشف ممارسته النشاط المؤثم وهي عبارة عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.