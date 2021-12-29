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طلب إحاطة لإنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي

العمدة: المشروعات الصناعية الزراعية توفر الأمن الغذائي وفرص العمل

كتب:

عمرو رجب
10:32 م | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
النائب حسام العمدة

النائب حسام العمدة

تقدم النائب حسام العمدة عضو لجنة القيم بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى اللجنة المختصة، موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة ووزير الزراعة حول ضرورة إنشاء مجمعات صناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي.

العمدة: المجمعات الصناعية المرتبطة بالإنتاج الزراعي تزيد القيمة المضافة للمحاصيل 

وقال النائب إن وجود المجمعات الصناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي يزيد من القيمة المضافة للمحاصيل الهامة التي تزرع بمساحات كبيره في تلك المناطق مع تحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومثال ذلك محافظة بني سويف والتي تتميز بزراعة محاصيل الطماطم والبصل والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من المحاصيل كذلك المحافظات الأخرى".

العمدة: مشروع المجمعات الصناعية بمناطق الإنتاج الزراعي يهدف لتحقيق الاكتفاء من الغذاء

وأضاف: «فضلا عن أن ذلك المشروع يهدف الي تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل استيراد السلع الاستراتيجية الهامة، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وكذلك توفير آلاف الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء للأنشطة الزراعية أو الصناعية المرتبطة بها، حيث إن تلك المشروعات تصبح قيمه مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، لتحقيق الأمن الغذائي».

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