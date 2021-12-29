رواج سياحي في معابد الأقصر تزامنا مع أعياد رأس السنة «فيديو وصور»

تشهد محافظ الأقصر، خلال هذه الأيام، حالة من الانتعاش السياحي وتوافد عدد من السياح على المناطق الأثرية لزيارتها والتعرف على تاريخ الأجداد من المصريين القدماء في البرين الغربي والشرقي، إذ يحتوي البر الشرقي على معبد الأقصر ومعابد الكرنك والتي تقع شمال محافظة الأقصر، فيما يقع معبد الأقصر في وسط المدينة وهو المعبد الأكثر شهرة لكونه في موقع متميز، إذ يواجه كورنيش النيل بالمحافظة.

توافد السياح الأجانب

وأوضح وحيد عبدالحميد، مرشد سياحي، أن المحافظة السياحية تشهد خلال هذه الأيام توافد عدد كبير من السياح الأجانب من الجنسيات الألمانية، الأمريكية، الرومانية، الإسبانية، الفرنسية، وغيرها من الجنسيات المتنوعة، لافتًا إلى قضاء العديد من السياح إجازات رأس السنة وأعياد الكريسماس في الأقصر.

وتتميز محافظة الأقصر بطقس دافئ في فصل الشتاء يميزها عن المحافظات الأخرى، لذا تكون مشتى لجميع الأشخاص من كافة الجنسيات لقضاء فصل الشتاء وإجازات العمل بداخلها والاستمتاع بالطقس الرائع.

رواج سياحي داخلي

كما أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، لأول مرة يزداد توافد السياح المصريين على المحافظة السياحية منذ سنوات طويلة خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك لكون الأقصر محافظة شتوية تتميز بطقس دافئ في فصل الشتاء يميزها عن المحافظات الساحلية التي تتسم بشد البرودة في فصل الشتاء وتساقط الأمطار بشكل غزير طيلة فصل الشتاء مما يجعلها أكثر برودة عن غيرها من محافظات جنوب الصعيد .