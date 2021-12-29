خريطة الحلقات الخاصة ببرامج التوك شو في رأس السنة.. أنغام وتامر حسني

ينتظر الكثير من محبي الاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل لمشاهدة التلفزيون برفقة الأسرة، حلقات خاصة برامج التوك شو التي يتم إذاعتها عبر القنوات المختلفة، إذ يستضيف الكثير من البرامج عددا كبيرا من الفنانين ذوي تواجد إعلامي قليل على الساحة، للاحتفال معهم بليلة رأس السنة.

وأعلنت عدد من القنوات عبر شاشات التليفزيون عن البرومو الخاص بتلك الحلقات الخاصة، والتي يتم إذاعتها في ليلة رأس السنة، وعبر صفحة القنوات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجاءت كالتالي:

برنامج «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى لشاذلي» والذي يتم إذاعته عبر قناة CBC الفنان تامر حسني في ليلة رأس السنة، ليحتفل الفنان تامر حسني مع جمهورة بتلك المناسبة يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساء.

وخلال استضافة الفنان تامر حسني في برنامج معكم مني الشاذلي، يتحدث عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، على الصعيدين الغناء والتمثيل التمثيل، من اللحظة لأولى التي ظهر بها الساحة الفنية.

برنامج صاحبة السعادة

كشفت قناة DMC من خلال برومو للإعلان عن حلقة رأس السنة لبرنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عن استضافة الفنانة شيرين عبد الوهاب وابنتيها في الحلقة الخاصة برأس السنة، ليكون ذلك أول ظهور إعلامي للفناة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، وتظهر شيرين باللوك الجديد لها بعد أن تخلت عن شعرها وقامت بحلقه، ليم إذاعتها احتفالا برأس السنة، كما أعلنت إسعاد يونس استضافتها لنجم آخر مجهول ليلة رأس السنة، وتشير جميع التكهنات إلى أنه نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح.

برنامج سهرانين

ويستضيف الفنان أمير كرارة الفنان عاصي الحلاني في حلقة رأس السنة من برنامج سهرانين، والذي يتم إذاعته على قناة ON، إذ أعلنت القناة في برومو حلقة رأس السنة عن استضافة الفنان عاصي الحلاني مع ابنته ماريتا الحلاني، في تمام الساعة 10 مساء.

برنامج الدوبلكس مع أبلة فاهيتا

وتستضيف أبلة فاهيتا خلال حلقتها الخاصة في برنامج في الدوبلكس في رأس السنة مع أبلة فاهيتا الفنانة أنغام، لتظهر على شاشة التلفزيون بعد غياب فترة طويلة عن الظهور الإعلامي في برامج التلفزيون.