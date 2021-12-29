«الشيوخ» يناقش مشروع قانون العمل الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

مناقشة قانون العمل

قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل بعد مناقشات دارت على مدار 4 أشهر، مشيرا إلى أنه جرى الاستماع لكل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية، بما يتناسب مع أهمية القانون.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أننا وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين، وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.

مشروع القانون يستهدف مصلحة طرفي العمل

وأوضح النائب عبد الخالق عياد، أن مشروع القانون يستهدف مصلحة طرفي العمل، ويسعى للتوافق بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.

ونفى النائب عبد الخالق عياد، ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قائلا: لا يوجد في مشروع القانون شيء أسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.