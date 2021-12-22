حالات تعرضك للعقاب في قانون العمل الجديد.. منها إفشاء أسرار العمل

يُعد مشروع قانون العمل الجديد، من أهم القوانين التي يجري العمل على الانتهاء منها، نظرا لخدمة فئة كبيرة من المجتمع يقوم عليها الاقتصاد المصري، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة القانون والتعديل عليه وتمت الموافقة عليه نهائيا، وتستعد اللجنة لإرسال تقريرها لمجلس النواب لتبدأ اللجان المختصة في مجلس النواب مناقشة القانون.

وتستعرض «الوطن»، في تقريرها حالات تعرض العامل إلى توقيع عقوبات من صاحب العمل عليه.

إفشاء أسرار العمل

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد، أنّ هناك مجموعة من الحالات التي تُعرض العامل إلى تطبيق جزاءات عليه، ومن بين تلك الحالات إفشاء معلومات أو أسرار أو أوراق تخص العمل، أو أن يحتفظ هو بأوراق أو مستندات تخص العمل.

تعطيل العمل

وبيّن مشروع قانون العمل الجديد، أنّ العامل يتعرض إلي عقوبة من صاحب العمل، وذلك حال قيام العامل بممارسة عمل آخر لدى الغير، سواء بأجر أو دون أجر، حيث يخل بالعمل الذي يقوم به أو يمكن الغير من أسرار العمل، أو يساعد الغير على التعرف على أسرار العمل، أو يقوم هو بمنافسة صاحب العمل.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على تعرض العامل لجزاءات من صاحب العمل إذا قام العامل بممارسة أنشطة مماثلة للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط تضارب صاحب العمل الذي يعمل لديه، سواء كان هو صاحب العمل أو شريك فيه.

قبول الهدايا

وشمل مشروع قانون العمل الجديد حالات تعرض العامل لتوقيع عقوبة من صاحب العمل، ومن هذه الحالات أن يقوم العامل بالاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف، أو طلب وقبول الهدايا، أو المكافآت، أو العمولات، أو الأموال، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

التبرعات والمنشورات

وحظر مشروع قانون العمل الجديد أن يقوم العامل بجمع تبرعات نقدية أو عينية، كما حظر توزيع منشورات وجمع توقيعات، وتنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، حيث يتعرض العامل في هذه الحالة لتوقيع جزاءات من صاحب العمل.