حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مولود برج الميزان دائما إلى تحقيق التوازن بين جميع أمور حياته، ويفضل استخدام الأسلوب الحيادي عند التعامل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

عليك اليوم ألا تتسرع في كلامك وأقوالك كي لا تتوتر علاقاتك، كن حذرا وتأن.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.