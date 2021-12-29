حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل من مكان لآخر باستمرار، كما أنه يبتعد عن حياة الروتينية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.