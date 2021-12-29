حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد الحمل من أكثر الناس إخلاصًا لأحبابهم، فهم أصدقاء جيّدون ومخلصون للغاية، وأحبّاء أوفياء لشركائهم، ويستطيعون الاحتفاظ بالأسرار ولا يفشونها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك أن تحترس.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تنتبه جيدا لأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.