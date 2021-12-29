تعاون بين مكتبتي الإسكندرية والعاصمة الإدارية.. نسخ إلكترونية وترميم مخطوطات

شهدت مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مراسم اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، إذ توفر مكتبة الإسكندرية نسخة عرض إلكترونية للتصفح خاصة بكتاب وصف مصر في آخر إصدار له، مع تحديد مواصفات الأجهزة التي تتناسب مع ذلك، وكذلك تقدم الدعم الفني لمكتبة العاصمة مواصفات خاصة بوحدات عرض كتاب وصف مصر مع مواصفات الضبط البيني وقائمة بأهم الموردين لها.

تفاصيل برتوكول مكتبتي الإسكندرية العاصمة الإدارية

وحسب البروتوكول، يجرى التعاون بين الطرفين في مجال النشر والتوزيع، وذلك وفق اتفاق منفصل يتعلق بكل إصدار مشترك، وذلك وفق اتفاق خاص بخطة النشر والتوزيع المشترك وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك التعاون في مجال إقامة العروض الثقافية والفنية التي يمكن إعدادها.

ويتضمن البروتوكول، التعاون لإقامة معارض الكتب المشتركة واستضافة المؤلفين والكتاب العالميين وإقامة معارض فنية للصور والأفلام، ومجالات المكتبات ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم وحفظ المخطوطات والكتب النادرة والصور والأفلام والأسطوانات القديمة وذلك وفق اتفاق منفصل أو مخاطبات رسمية كملحق للاتفاقية.

الفقي يشيد بمكتبة العاصمة الإدارية: صرح عظيم

وقال الدكتور مصطفي الفقي، في تصريحات صحفية، إنَّ الاهتمام بالثقافة أحد أهم أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لان الثقافة هي من تصنع تقدم الأمم لذلك تم عقد ذلك البروتوكول لتعزيز التعاون بين مكتبة الاسكندرية و مكتبة العاصمة، مؤكّدًا أنَّ مكتبة العاصمة صرح عظيم وتعد أكبر مكتبة في القاهرة وسيكون لها دور أساسي في تقديم المزيد نن الثقافة والحضارة.

وتدعم مكتبة الاسكندرية، مكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة، في التدريب على إقامة معارض الكتب وورش العمل وتشمل تصميم المواد الدعائية، المعارض الرقمية، الترويج لمكتبة مدينة الفنون والثقافة وأنشطتها.

فيما دعت مكتبة العاصمة مكتبة الإسكندرية للمشاركة في الموسم الثقافي الرقمي الذي تقدمه مكتبة العاصمة سنويًا، الذي سيُذاع عبر محطات التليفزيون مع نقله عبر الإنترنت بلغات مختلفة.

حضر المراسم، كلا من اللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد شريف رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار واللواء محمد السعدني مدير مدينة الفنون والثقافة، والدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة العاصمة، والمستشار فادي حبشي المستشار القانوني لمكتبة الإسكندرية والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، والمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية ودينا يوسف رئيس قطاع المكتبات.