مستشار الرئيس للصحة: حالة استنفار بأجهزة الدولة للتعامل مع «أوميكرون»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن كل مؤسسات وأجهزة الدولة في حالة استنفار للتعامل مع متحور «أوميكرون».

مراقبة ومتابعة دقيقة لاحتواء أي أزمات قادمة

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، المذاع على شاشة قناة DMC، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ممثل بها كل الوزارات، والصحة هي المسؤولة الأول والتعليم العالي بسبب المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية سواء الخاصة أو العامة، جميعها تخطط لكيفية احتواء أي أزمات قادمة، وهناك مراقبة ومتابعة دقيقة.

وأوضح أن مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن هناك معايير معينة للتنمية البشرية بصفة عامة، وتشمل عدة مؤشرات، منها المؤشرات الصحية، والتي يقاس على أساسها التقدم في المجال الصحي أو النقاط الإيجابية، هي رعاية الأمهات قبل وبعد الولادة.

وأفاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة أن من ضمن هذه المؤشرات أن يكون متوسط الوفيات في الأطفال قبل عام أو 5 أعوام، ومتوسط العُمر للإنسان، والأمراض المُعدية وغير المُعدية، منوها أن مصر في تقدم مستمر منذ سنوات طويلة.

مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

وتابع: «الطفرة التي حدثت في المجال الصحي خلال هذه الفترة، منها المبادرات الرئاسية أدت إلى فحص جميع المواطنين لبعض الأمراض المُعدية وغير المُعدية، والكشف المبكر عن بعض الأمراض وبعض الأورام، والكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية عند الأطفال».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة قائلا: «كل هذه المؤشرات تؤدي إلى تحسن مستوى الصحة والمعايير التي يقاس بها التقدم في مجال الصحة لأي دولة من الدول».