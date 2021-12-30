حظك اليوم برج الميزان الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بكونه البرج الأكثر صدقا وإخلاصا لشريك حياته، كما أنه دائما ما يتحمل مسئولية المقربين منه، ويسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، سواء كان في عمله أو تعليمه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بدراسة خطواتك وتمسك بالدقة كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

تميل اليوم لدراسة مشاكل تشغلك، وقد تجد إجابات لأسئلتك، وتعالج قضية معلقة، فقط اعتنِ بأقوالك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.