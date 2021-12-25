حظك اليوم برج الميزان السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يخوض مولود برجا لميزان، محادثات لطيفة وودودة مع الآخرين مليئة بالمزاح والأفكار الإبداعية، كما يستطيع إلهام الآخرين بحماسته وحيويته، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.