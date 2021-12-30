حظك اليوم برج العقرب الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بكونه شخصية غيورة على الأشخاص المقربين منه بشكل كبير، إذ أنه يسعى دائما إلى أن يكون الشخص المفضل لدى محبيه، ويفضل قضاء وقت فراغه برفقتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات، وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك سحرا، وتبدو مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.