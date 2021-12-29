بريد الوطن.. لماذا نكتب؟
كتب:
بريد الوطن
08:46 م | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
بريد الوطن
نكتب لنهرب من واقعنا الذى نرفضه
نكتب لنخلق عالماً آخر بالخيال نطلبه
نكتب لنتحدث عن أمور آلمتنا بشدة
نكتب لنعبر عن أشياء تعتمل بداخلنا
نكتب ليشعر بنا مَن هُم بمثل حالنا
نكتب لنخرج نزيف أرواحنا الصامت
نكتب لتخطِّى الوحدة والألم الغامض
نكتب ليسمع صرخاتنا من يشعر
نكتب ربما يرتاح بذلك القلب الحزين
مروة مصطفى حسونة
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