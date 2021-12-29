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محمود مسلم

بريد الوطن.. لماذا نكتب؟

كتب:

بريد الوطن
08:46 م | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

نكتب لنهرب من واقعنا الذى نرفضه

نكتب لنخلق عالماً آخر بالخيال نطلبه

نكتب لنتحدث عن أمور آلمتنا بشدة

نكتب لنعبر عن أشياء تعتمل بداخلنا

نكتب ليشعر بنا مَن هُم بمثل حالنا

نكتب لنخرج نزيف أرواحنا الصامت

نكتب لتخطِّى الوحدة والألم الغامض

نكتب ليسمع صرخاتنا من يشعر

نكتب ربما يرتاح بذلك القلب الحزين

مروة مصطفى حسونة

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