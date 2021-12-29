بريد الوطن.. لماذا نكتب؟

نكتب لنهرب من واقعنا الذى نرفضه

نكتب لنخلق عالماً آخر بالخيال نطلبه

نكتب لنتحدث عن أمور آلمتنا بشدة

نكتب لنعبر عن أشياء تعتمل بداخلنا

نكتب ليشعر بنا مَن هُم بمثل حالنا

نكتب لنخرج نزيف أرواحنا الصامت

نكتب لتخطِّى الوحدة والألم الغامض

نكتب ليسمع صرخاتنا من يشعر

نكتب ربما يرتاح بذلك القلب الحزين

مروة مصطفى حسونة

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