بريد الوطن .. لن يموت

الحلم عندى لن يموت

رغم النصال الراجفة

سأظلُّ دوماً فى الثبوت

أحمى السنابل والجذور

حتَّى وإن دقّت طبول

فوق الرؤوس الخائفة

أَزفتْ بدربى الآزفة

دمعتْ عيونٌ مرهفة

جفَّتْ منابع لقمتى

وهشيمُ نارٍ زاحفة

تفنى البقية الباقية

والنفس صارتْ عازفة

والحلم عندى لن يموت

سامح الله لطف الله

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