بريد الوطن .. لن يموت
كتب:
الوطن
09:14 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
الحلم عندى لن يموت
رغم النصال الراجفة
سأظلُّ دوماً فى الثبوت
أحمى السنابل والجذور
حتَّى وإن دقّت طبول
فوق الرؤوس الخائفة
أَزفتْ بدربى الآزفة
دمعتْ عيونٌ مرهفة
جفَّتْ منابع لقمتى
وهشيمُ نارٍ زاحفة
تفنى البقية الباقية
والنفس صارتْ عازفة
والحلم عندى لن يموت
سامح الله لطف الله
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com