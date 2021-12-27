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محمود مسلم

بريد الوطن .. لن يموت

كتب:

الوطن
09:14 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الحلم عندى لن يموت

رغم النصال الراجفة

سأظلُّ دوماً فى الثبوت

أحمى السنابل والجذور

حتَّى وإن دقّت طبول

فوق الرؤوس الخائفة

أَزفتْ بدربى الآزفة

دمعتْ عيونٌ مرهفة

جفَّتْ منابع لقمتى

وهشيمُ نارٍ زاحفة

تفنى البقية الباقية

والنفس صارتْ عازفة

والحلم عندى لن يموت

                                                                      سامح الله لطف الله 

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