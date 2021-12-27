بريد الوطن .. عندما يأتيك اليقين.. تدبّر

من داخل غرفتى الكبيرة فى عينى والصغيرة فى عين الآخرين، أكتب كلمات تعبِّر عن رحلة حياة يسودها الكثير من الحيوات الأخرى، أخذت أعاند نفسى وأجبرها على التحلى وأمحو كل بوادر الألم، ولكن عزيمتى هانت وضعفت حتى كدت أن أتخلى وأنساق للأمر وفجأة وبلا مقدمات رأيت طيفاً حلو المذاق يخطفنى. استشعرت هيبة التجلى وقمت وتتبعت هذا الطيف حتى سار بى إلى عتبة بابى، وقال لى إن الخروج عن المألوف سيتعبنى وإن الضيق الذى حسبته يوماً عتمة فى عينى هو نفسه الضىّ الذى أخرجنى من حدود تفكيرى إلى سعة أفقى. فيوم كنت أناجى ربى لضيق حالى ولم أستشعر نعمى وبكيت بكاء الرضيع على فقدان أمه وظننت أن الخروج عن المألوف هو الحل وتاهت نفسى ما بين اليقين والشك وأصبحت غارقة فى ضجيج فكرى حتى أتانى طيفى بيقين علنى لم يأتِ من قبل، وقال لى إن التخلى سر النجاه ففى التخلى حياة بلا هم، يأخذ الله منا أشياء تعبنا من أجلها، وأشياء ظننا أنها محور حياتنا، فلا تتعب عقلك وقلبك فى الاستفسار كثيراً لما يحدث بحياتك من تغيرات، لأنها حتماً ستكون للأفضل وللأجمل وللأعظم، كن على يقين بأن عوض الله جميل ويفوق كل التوقعات.

إيمان إبراهيم زغلى

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