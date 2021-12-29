بريد الوطن.. الرئيس وجبر الخواطر فى مصرنا الجديدة

عشنا أعواماً طويلة من عصور بقيادة حكام أعطوا لمصر الكثير، وكان لهم ما لهم، وعاش معنا ومن حولنا ملائكة من الجنة، لم يجدوا من يشعر بآلامهم ولا بأمانيهم، بل عانى الكثير منهم من التنمر لا لشىء كان لهم يد فيه، ولكن لمشيئة المولى جاءوا للدنيا ليعانوا وتعانى معهم الأُسر، حتى جاء هذا الرجل ليضع طاقة النور فى حياة وقلوب تلك الأسر، ومع الرئيس تغيرت كل الأمور، حتى عند بعض الناس الذين شعروا بأهمية أولادنا من أصحاب الهمم، وبقيمة وجودهم فى حياتنا، وأن هؤلاء الملائكة الذين يعيشون حولنا هم الخير والبركة لهذا الوطن، وإذا كنت من هؤلاء الذين تابعوا فعاليات مؤتمر الرئيس، فلا يمكن أن أتخيل ما حدث من هذا الحنو والحب المتبادل بين الرئيس وهؤلاء الملائكة، وسعادتهم فى وجودهم بجانبه، وإذا كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه لقطة العام بالنسبة لى ولملايين المتابعين، فهناك لقطتان توقفت أمامهما، الأولى: والرئيس يلقى كلمته وواحدة من هؤلاء الملائكة، وهى تربت على يد الرئيس فى حنان والضحكة التى خرجت من قلب الرئيس لها، والله كم كانت مؤثرة ومعبرة عن هذا الحب العظيم، بين أب وأبنائه، أما اللقطة الأخرى هى التى قام فيها الرئيس بإحضار كرسى لتجلس عليه هذه الملاك الجميل، ومن غير بروتوكول ولا مراسم يرفض الرئيس أن يحمل الكرسى أحد من المحيطين به، كم صنعت يا سيسى فى قلوب هؤلاء من أمل وحب وإرادة، صنعتها لأنك رجل تحمل كل معانى الإنسانية والرقى!

محمد الطربيلى

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