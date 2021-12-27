بريد الوطن .. التجربة اليابانية في السكك الحديدية

قام سائق قطار يابانى بمقاضاة الشركة التى يعمل لديها، لأنها خصمت من راتبه 56 «ين» يابانياً، أى ما يعادل نصف دولار أمريكى، كعقاب له بسبب تأخر وصول قطار كان يقوده مدة دقيقة، وذكرت صحيفة «يوميورى شيمبون»، التى أوردت الخبر، أن السائق أقام الدعوى فى حق شركة «جى آر ويست»، وهى إحدى أهم شركات سكك الحديد فى اليابان، يطالبها بتعويض مالى قدره 2.2 مليون ين، 19300 دولار، بسبب الأذى المعنوى الذى لحق به جراء هذا الخصم، بسبب ارتكابه خطأ مهنياً، تمثل فى تأخر قطار كان يقوده لمدة دقيقة واحدة، وفق الصحيفة، وكان يجب على السائق إيصال قطار فارغ إلى خط جانبى فى محطة «أوكاياما» غرب اليابان، لكنه أخطأ فى تحديد الرصيف الصحيح، مما أدى هذا الخطأ إلى تأخير القطار عن قيامه ووصوله إلى وجهته لمدة دقيقة من الوقت المحدد! وتؤكد الشركة أنها مخوّلة بخصم هذا المبلغ من راتب الموظف تطبيقاً لسياستها: «لا عمل، لا راتب»! أما الموظف فيؤكد من ناحيته أن التأخير المذكور ناجم عن خطأ بشرى طفيف خارج عن إرادته، وليس عن تعمد أو تغيب خلال دوام العمل، وغالباً ما يُنظر إلى شبكة سكك الحديد فى اليابان على أنها مثال يُحتذى به بفعل فاعليتها ودقتها فى المواعيد.

الجدير بالذكر أنه فى عام 2017، تقدمت نفس الشركة باعتذار للمواطنين بسبب الإزعاج الهائل الناجم عن انطلاق قطار قبل موعده المحدد بعشرين ثانية.. لا تعليق!

يوسف القاضى

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