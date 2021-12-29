«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الجمعة: لا تخرجوا إلا للضرورة.. وتجنبوا الطرق السريعة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، المواطنين من الخروج بعد غد الجمعة «ليلة رأس السنة الجديدة»، بسبب الطقس السيئ وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: «محدش يخرج يوم الجمعة إلا للضرورة»، مع تجنب السفر على الطرق السريعة.

تحذير من السفر على الطرق السريعة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، المذاع على قناة «TeN»، أن التحذير من السفر على الطرق السريعة جاء لأن هناك أماكن تضربها السيول وكرات من الثلج، موضحة أن غدًا يكون بداية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على أن تنتهي هذه الحالة الأحد المقبل.

سبب حالة عدم الاستقرار في الطقس

وأوضحت أن الهيئة حذرت بداية الأسبوع الجاري من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط، الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وتؤدي إلى حالة عدم الاستقرار.

أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الشمالية، غدا، فضلا عن وجود أمطار متوسطة ورعدية، تتجه لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

لا يوجد شبورة مائية خلال هذه الفترة

وأكدت أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية وسيولا على بعض الطرق في محافظات الجمهورية، بينما تكون من متوسطة إلى غزيرة على القاهرة، موضحة أنه لا يوجد شبورة مائية خلال هذه الفترة.