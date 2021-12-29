بريد الوطن.. أغلِق ورشة الجلود فى عقارنا يا محافظ القاهرة

أسكن فى منطقة الدرب الأحمر، فى عقار ملك لوالدى، رحمه الله، وقام صاحب أحد المحلات فى الطابق الأرضى يدعى «أ.م.م» بإزالة حائط من شقة يملكها بالدور الأرضى، على يمين السلم، وقد قام بفتحها على المحل الخاص به، وهو عبارة عن ورشة جلود، بها مواد تساعد على الاشتعال وماكينة خياطة، مما يسبب خطورة على العقار، كما يسبب إزعاجاً لنا وللسكان، خاصة أن الورشة تنبعث منها روائح كريهة ناتجة عن الجلود و«الكُلة»، والعمل يستمر بها بعد منتصف الليل، فلا نحصل على الراحة لا ليل ولا نهار.. نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إصدار قرار بإغلاق تلك الورشة غير المرخصة رحمة بأرواح السكان وأعصابهم.

نادية حامد عبدالجواد- الدرب الأحمر - القاهرة

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