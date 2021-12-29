«المصري للدراسات»: التنافس الأمريكي الصيني سيزداد سخونة في 2022

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الفكرية، إن المركز البحثي قدم توقعا استشرافيا للعام المقبل، وجرى التركيز على المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذا التنافس سيزداد سخونة في العام المقبل، لافتا إلى أن المركز قدم استشرافا لأهم 13 قضية للمرة الرابعة على التوالي، منذ إنشاء المركز.

حل مصر للمشكلات المختلفة

قال جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مصر لديها انتباه لما يحدث حولها، ولديها قيادة لا تتهرب من المشكلات، ولا تؤجلها، وتعتمد على فلسفة حل المشكلات بأفكار جديدة وتطوير الأدوات من خلال السياسة الخارجية والداخلية، وكذلك تقدير عال لفكرة الجودة، وليس مجرد تنفيذ الأمر، لافتا إلى أن مصر في عام 2021، عملت على حل مختلف المشكلات، مشددا على انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في العام الجديد، سيكون أمرأ جيدأ، وهذا سيغير شكل وجوهر الحياة في مصر، التي عرفت دائما بأنها بلد مزدحم.

تطورات في الإقليم حول مصر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر الكبير، إن مصر بها 7000 كليو متر طريق، وهناك نظام تحليل مياه جديد، ومدن ذكية جديدة، موضحا أن مصر بها قوة ناعمة مهمة، يجب أن يتم استغلالها بشكل أدق، بعد الاستقرار الذي حققته مصر التي حاربت فيروس كورونا، وتحركت من أجل التنمية، مشيرا إلى أن الإقليم به عدة أزمات، أولها المفاوضات مع إيران، وكذلك الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني إسرائيل لأول مرة منذ عقود.