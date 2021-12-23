5 معلومات عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة بعد عام من إنشائه

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يعد الأول من نوعه في مصر، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لدوره في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم 2019.

وأشارت وزيرة الهجرة، أثناء احتفالية مرور عام على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن المركز يهدف إلى توفير الفرص الآمنة للشباب كبديل عن الهجرة غير الشرعية، حيث يعد المركز أحد الأذرع الرئيسية لمبادرة "مراكب النجاة".

وتزامنًا مع مناسبة مرور عام على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل المركز، وفقًا لما صدر عن وزارة الهجرة في بيانات لها.

تفاصيل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

- يعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وذلك ضمن مبادرة «مراكب النجاة».

- يساهم المركز في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر، من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

- يعد المركز جزءً من برنامج تعاون ثنائي بين البلدين، لإتاحة فرص عمل للمصريين المقيمين في مصر والمهاجرين العائدين من الخارج.

- يقوم المركز أيضًا بتلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب.

- يقوم المركز بتوفير التوجيه والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعيًا.

يشار إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يقع في حي المعادي، بمحافظة القاهرة، ومتاح للجمهور يوميًا من الأحد إلى الخميس، ولمن يرغب في معرفة المزيد عن المركز، يمكنه زيارة الصفحة الرسمية للمركز، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال هذا الرابط: https://www.facebook.com/EGCenterCairo

أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر البراط: http://www.egc.gov.eg/