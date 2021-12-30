حصاد إيرادات السينما العالمية.. «Spider-Man: No Way Home» في الصدارة

واجهت السينما العالمية صعوبات كبيرة هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهو ما آثر بشكل مباشر على إيرادات الأفلام التي تراجعت بصورة كبيرة عن المستوى المعتاد، بسبب الإجراءات الاحترازية في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، التي تضمنت إغلاق دور العرض السينمائي، وتحديد سعتها، لكن مع نهاية العام بدأ الوضع في التحسن، ​خاصة مع طرح فيلم «Spider-Man: No Way Home».

السينما الصينية في صدارة قائمة إيرادات 2021

نجح فيلم «Spider-Man: No Way Home» في تصدر قائمة إيرادات الأفلام لعام 2021، بعد أقل من 15 يوما في دور العرض السينمائي محققا إيرادات تجاوزت المليار دولار، وفقا للتقرير الصادر عن موقع «موجو بوكس أوفيس»، المتخصص في إيرادات شباك التذاكر العالمية.

وجاء في المركز الثاني فيلم «The Battle at Lake Changjin»، الحربي الصيني، محققا 902 مليون دولار، وكان المركز الثالث من نصيب الفيلم الصيني «Hi, Mom»، من تأليف وإخراج جيا لينج، محققا 822 مليون دولار.

وجاء الفيلم الـ25 من سلسلة أفلام جيمس بوند في المركز الرابع بـ «No Time to Die»، الذي حمل توقيع المخرج كاري فوكوناجا، ويعتبر آخر بطولات دانيال كريج في عالم «بوند» بـ774 مليون دولار، وتلاه الجزء التاسع من سلسلة أفلام «Fast & Furious» الذي جاء بعنوان «F9: The Fast Saga» إخراج جستن لين، ووصلت إيراداته لـ726 مليون دولار، منذ طرحه في السينمات، مايو الماضي.

إيرادات ضعيفة لـ«Eternals» و«Dune» في دور العرض السينمائي

وبعد قائمة الأفلام الـ5 الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2021، هناك عدد من الأفلام لم تحقق النجاح المتوقع على مستوى شباك التذاكر، وأبرزها «الأبطال الخارقين» التابع لعالم مارفل السينمائي «Eternals»؛ إذ لم يحقق أكثر من 401 مليون دولار، بجانب فيلم «Dune» إخراج دينيس فيلنوف، بالرغم من اختياره من قبل المجلس الوطني للمراجعة كواحد من أفضل 10 أفلام لعام 2021، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع على مستوى شباك التذاكر، الذي اقتصر على 394 مليون دولار.