3 مؤشرات تنبئ بنجاح مسرحية «في نص الليل» لحسن الرداد بموسم الرياض

تنطلق أولى عروض مسرحية «في نص الليل» بموسم الرياض، الجمعة المقبل، على مسرح محمد العلي بمنطقة البوليفارد بالمملكة العربية السعودية، التي يعود بطلها حسن الرداد، لمقابلة الجمهور السعودي من على خشبة المسرح، بعد نجاح مسرحيته «لوكاندة الأوباش» التي عرضها قبل عامين هناك.

بروفات تحضيرية لمسرحية «في نص الليل»

وبدأ أبطال مسرحية «في نص الليل»، البروفات التحضيرية للعرض المقرر إقامته علي مدار 5 أيام، حيث سينطلق في الفترة من 31 ديسمبر إلي 4 يناير المقبل، حيث رفعت المسرحية شعار «كامل العدد» بعد نفاد التذاكر قبل بدء العروض، انطلاقاً من وجود بعض المؤشرات التي تنبيء بنجاح المسرحية، وهو ما سنرصده في التقرير التالي:

اكتساب حسن الرداد شعبية وثقة عند الجمهور السعودي بعد نجاح مسرحية «لوكاندة الأوباش» هناك، بمشاركة اللبنانية مايا دياب وعدد من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، شيماء سيف، أوس أوس، وحسن عبدالفتاح.

بهجت قمر يعود للمسرح من جديد

استمداد المسرحية من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر يُعزز من قيمتها، إذ أنها تمزج بين تيمات مختلفة قدمها الأخير من المسرحيات والأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية.

وجود عدد من الأبطال بالمسرحية المُحببن إلي الجمهور العربي، ومنهم غادة عادل، ريم مصطفى، محمد عبدالرحمن، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، وكتبها الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

ووجه الكاتب أيمن بهجت قمر رسالة لوالده قبل عرض المسرحية عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، حيث أعرب خلالها عن سعادته الغامرة باحتفاء الجمهور بوالده الراحل، مؤكداً أنه يشعر وكأن روح أبيه تحيطه من كل صوب واتجاه.

وتمني أيمن بهجت قمر أن يكون والده مرتاحاً لأنه نجح في تحقيق حلمه بتأسيس فرقة باسمه، لأن الأخير لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم في حياته، حيث ختم رسالته له بجملة «بحبك يا بهجت يا قمر».