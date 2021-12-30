«صحة الدقهلية»: فحص 200 ألف طفل في مبادرة الكشف عن ضعاف السمع

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى الكشف على حوالي 200 ألف مولود، منذ بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لضعاف السمع من المواليد، كما أحيل المصابين منهم على مستوى المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، والمتابعة إما بعمل سماعة أو زراعة قوقعة من خلال 140 نقطة مسح داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

الدولة توفر العلاج لضعاف السمع مجانا

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، حتى إجراء عملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة آلاف الجنيهات، مجانا، منوها إلى أنه يجرى التشخيص الملائم في خلال 3 أشهر من الولادة، وبعد مرور 6 أشهر على ولادتها تحدد بداية خطوات العلاج لكل طفل.

تجهيز ضعاف السمع لعملية زرع القوقعة

ولفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أنه إذا ثبت إصابة الطفل بضعف سمع ولم تنجح محاولات العلاج سيجهز لعملية زرع القوقعة، لحين اتخاذ قرار الجراحة عند «سن عام»، على سبيل المثال.

قافلة طبية في قرية قراش

من جهة أخري، نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية قراش مركز بلقاس، ووقعت خلالها الكشف على 1510 مريضا خلال يومين، استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء، لتقديم خدمة صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه وجهت قافلة علاجية مجانية لقرية قراش مركز بلقاس خلال يومي 27 28 ديسمبر 2021، ضمت 10 عيادات متخصصة: 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة.

وأوضح الدكتور سعد مكي، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1510 مرضى، كما أجري 358 تحليلا مختلفا، و59 حالة أشعة عادية، وموجات صوتيه للمرضى.

كما أقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وجرى الكشف على 140 مريضا، للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، وجرى تحويل 17 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 6 قرارات «نفقة دولة».