«قافلة الخير» توقع الكشف الطبي على ضعاف السمع وذوي الهمم بمدينة دهب

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تعيين عدد من ذوي القدرات الخاصة «بنظام السركي» بعد تخرجهم في مدارس التربية الفكرية، مشيرا لـ«الوطن»، إلى أن ذوي القدرات لديهم مهارات وقدرات خاصة تحتاج إلى من يكتشفها، والرئيس السيسي، في كل المحافل يؤكد على ضرورة الاهتمام بهم وتوفير كل ما يحتاجونه.

وقال اللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إنه استقبل قافلة مصر الخير -ضمن قوافل ذوي الاحتياجات الخاصة- لتوقيع الكشف الطبي على ضعاف السمع ومن يحتاج أطرافا صناعية.

أطراف صناعية وسماعات أذن لذوي القدرات بمدينة دهب

وأوضح أن اللجنة تضم «التضامن والصحة ومجلس المدينة» وتقوم اليوم بتوقيع الكشف على من سجلوا من خلال التضامن الاجتماعي، موضحا أنه سيجري توقيع الكشف الطبي على 21 من ذوي القدرات داخل مستشفى دهب، مشيرا إلى أن من لم يسجل يستطيع التوجه إلى مجلس المدينة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأكد رئيس مدينة دهب، أن السماعات والأطراف الصناعية سوف تسلم الشهر المقبل لكل المستحقين، مشيرا إلى أن مؤسسة «مصر الخير» نسقت قافلة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق والتعاون مع قيادة قوات شرق وتحت إشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

دورات تدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية

وأضاف أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بدأت اليوم، أولى فعاليات التدريب على مهارات استخدام الحاسب الآلي ومهارات اللغة الإنجليزية «كتابة وتحدث» بمبنى المرأة والطفل في المشربة التابع لمجلس المدينة، موضحا أن مجلس المدينة أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن الدورة التي تستمر لمدة شهر، وقام 26 مواطنا بالتسجيل للحصول عليها (18 في الحاسب الآلي، و8 في اللغة الإنجليزية)، وناشد رئيس المدينة، المواطنين، بالمشاركة في هذه الدروات لأنها تؤهلهم لسوق العمل في الوقت الحالي.