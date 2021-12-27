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محافظ شمال سيناء يسلم ذوي الهمم أجهزة تعويضية

تسليم 5 كراسي متحركة لمستحقيها

كتب:

حسين أبراهيم
05:42 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
محافظ شمال سيناء يستقبل ذوى الاحتياجات الخاصة

محافظ شمال سيناء يستقبل ذوى الاحتياجات الخاصة

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بتسليم ذوي الاحتياجات الخاصة أجهزة تعويضية، مقدمة من مؤسسة مصر الخير، وذلك في حضور أحمد الشريف، مدير مكتب المؤسسة بشمال سيناء، وسالم العكش، عضو مجلس الشيوخ.

محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بذوي الهمم

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بذوي الهمم وتلبية مطالبهم، لافتًا إلى قيام المحافظة باتخاذ عدد من القرارات لقديم مزيد من التيسيرات لهم.

تلبية جميع الاحتياجات لذوي الهمم 

وأشار المحافظ إلى تلبية جميع احتياجات ذوي الهمم سواء من المحافظة أو مديريات الخدمات أو من الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الأجهزة التعويضية التي تم تسليمها للمستحقين تهدف إلى تسهيل وتيسير حياتهم.

بدوره أكد أحمد الشريف، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، أنه تم توزيع عدد 5 كراسي متحركة لـ5 مستحقين، من بينهم 4 من مدينة العريش، ومواطن من مدينة بئر العبد، بجانب تسليم سماعة أذن طفل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن أنشطة القطاع الصحي في المؤسسة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبناء سيناء، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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