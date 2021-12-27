الكهرباء: استثمارات تغذية الكهرباء في سيناء وصلت إلى 9 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الاستثمارات التي تم ضخها ومخصصه لإنشاء الشبكة الكهربائية لتغذية أحمال المشروع القومي لتنمية سيناء بلغت 9 مليار جنيه.

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه بحفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أنه وفي ربط الشبكة الكهربائية لسيناء بالشبكة الموحدة على جهد 500 كيلو فولت لإضافة قدرات كهربائية كبرى بسيناء، «كان عندنا بعض المحطات الموجودة في الوادي، ولقينا الشبكة بقت قوية وبيجري حاليا نقل المحطات من الوادي إلى شمال سيناء لزيادة القدرات الكهربائية المتاحة».

وأوضح أنه وللانتقال من الغرب إلى الشرق، فيتم الربط على 500 كيلو فولت، وذلك لوجود نمو في تلك المنطقة من مصر، وكذا تقوية الربط بين مصر والأردن الشقيق والعراق، «إما نربطها عن طريق خطوط هوائية أو عن طريق أنفاق وبيمشي فيها كابلات، وكل حاجة ليها تكلفه وبندرس الأمر مع وزارة الدفاع علشان نشوف أنسب وسيلة».

وأكد أنه وخلال أحدى زياراته إلى الصين شهد على وجود نفق يحوى على 6 دوائر من كابلات الجهد 500 و220 كيلو فولت بقطر لا يتجاوز الـ3.5 متر، «النفق ده يقدر يشيل 6 كابلات وجهود 500 كيلو فولت وبينقل قدرات هائلة، بواقع 5 الآف ميجا وات، وده في طور الدراسة وبننسق مع وزارة الدفاع في هذا الأمر».