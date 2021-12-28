المزلقانات المخالفة تحصد الأرواح بقنا.. مصرع 3 وإصابة آخر في 4 حوادث

شهدت محافظة قنا، على مدار اليومين الماضيين، 4 حوادث قطارات مختلفة، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، بينهم مشرفة صحة والتسبب في إعاقة شخص ببتر أطراف من جسده؛ لعبورهم عبر مزلقانات غير شرعية على طول شريط السكة الحديد، خاصة في مركزي دشنا وقوص، رغم التحذيرات لعدم التعرض للموت من تصادم القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.

حوادث القطارات.. قطار يصطدم بسيارة كبود

ففي قرية فاو بحري بمركز دشنا، اصطدم قطار الركاب بسيارة كبيرة تنقل الركاب من القرية إلى مركز دشنا، خلال عبورها مزلقان غير شرعي.

وفوجئ السائق بقدوم القطار نحوه والاصطدام به، ما دفع سائق جرار القطار الاصطفاف وجر السيارة إلى مسافة بعيدة؛ ما أسفرت عن إصابة السائق بقطع في أحد أطرافه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بقنا.

مصرع طالب في حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل

وشهد مزلقان غير شرعي بالقرب من قرية نجع الجامع،أمس، حادث تصادم قطار روسي، بطالب كان يقود سيارة ربع نقل بيضاء اللون.

وأسفر الحادث بحسب مصدر أمني، عن مصرع قائد السيارة يدعى، سيف عبدالرازق، 18 سنة، وتحطم السيارة.

محطة نجع حمادي.. سقوط موظفة أسفل القطار

ولفظت مشرفة تمريض بإدارة نجع حمادي الصحية، أنفاسها الأخيرة، بعد أن دهسها قطار، أثناء محاولتها صعوده، في محطة قطارات نجع حمادي، بعد ظهر أمس.

وتبين أن المتوفاة هي مديحة سعد علي، مشرفة تمريض بمديرية الصحة بقنا، دهسها قطار 1008، سقطت أسفله أثناء محاولتها صعوده، في محطة قطارات نجع حمادي.

نقلت الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شاب يلفظ أنفاسه بعد حادث قطار قوص

وفي قوص لفظ شاب، أمس، أنفاسه الأخيرة على خلفية بتر أطرافه إثر حادث اصطدامه بقطار، أثناء عبوره مزلقان غير شرعي بجوار عمارة غلاب.

وتبين أن الشاب يدعى عبد الرحمن عبد المقصود حسن، 30 عاما، مقيم مركز نقادة.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.