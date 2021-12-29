التنمية المحلية: ابتعدوا عن الأشجار واللافتات وأبراج الضغط العالي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، ومعاون الوزير، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وجّه بالاستمرار في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمحافظات، خاصةً محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، وجميع المحافظات الساحلية، في إطار خطة الوزارة للاستعداد المبكر واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار المتوقعة على البلاد خلال الفترة المقبلة، وعلى الأهالي توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية او أبراج الضغط العالي.

رسائل من «التنمية المحلية» لقائدي السيارات

وحذر «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، المواطنين خاصة قائدي السيارات، من السير بسرعات عالية، ونصحهم بالتواصل مع مهام الإغاثة للتأكد من جاهزيتها، موضحًا في الوقت ذاته أن الوزارة تواصل العمل على مدار الـ24 ساعة خلال التقلبات الجوية المتوقعة، مناشدًا إدارات المرور بإغلاق بعض الطرق والأنفاق التي قد تمتلئ بالمياه، منعًا لحدوث أي ضرر أو أذى لأي مواطن، خلال فترة التقلبات الجوية، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا وتنتهي يوم الأحد المقبل، وتكون ذروتها يوم الجمعة المقبل.

نصائح وزارة التنمية المحلية للمسافرين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يجب على المسافرين الاطلاع على النشرات لمعرفة الطرق المفتوحة والطرق المغلقة، منعا للتكدس أمام البوابات، «غرفة عمليات الوزارة متصلة بغرفة العمليات في المحافظات وغرفة العمليات المركزية»، كما أن اللواء محمود شعراوي شدد على أهمية المتابعة الميدانية، والتأكد من أن الأطقم العاملة ستتعامل مع سقوط الأمطار بشكل فوري.