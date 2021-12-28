«التنمية المحلية»: مد عمل المطاعم والمقاهي لمدة ساعة في ليلة رأس السنة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية، سيمتد عملها لمدة ساعة، خلال ليلة رأس السنة، الموافقة الجمعة المقبلة لتصبح مواعيد الغلق للمحلات فى الحادية عشر مساء بدلا من العاشرة، وذلك وفق المواعيد الشتوية للمحلات، كما تمتد مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات في نفس الليلة لمدة ساعة لتصبح الساعة الواحدة صباحا، مع التشديد على استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، أما خدمات توزيع الطلبات للمطاعم والمقاهي، فتكون مستمرة على مدار 24 ساعة.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

وأضاف «قاسم»، لـ «الوطن»، أن الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق وتستمر مفتوحة لتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، هى المخابز والصيدليات والسوبر ماركت والبقالة ومحلات الخضار والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، ويستمر العمل بالمواعيد الشتوية للمحلات حتى يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل.

التزام تعليمات لجنة كورونا

وأشار إلى استمرار المتابعة والالتزام بكل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، فضلا عن التشديد على مواعيد غلق المحلات والمطاعم، وعدم تجاوزها مع استمرار حظر تناول الشيشة فى المقاهى، واستمرار التنسيق مع الشرطة والتأكيد على رؤساء المراكز والأحياء للقيام بالحملات المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتا إلى أن مواعيد المحلات تحد من الفوضى وتؤدى إلى ترشيد الاستهلاك للطاقة والحد من إزعاج المواطنين داخل الكتل السكنية.

وأشار «قاسم»، إلى استمرار حظر إقامة المناسبات من الأفراح والعزاء فى الأماكن المغلقة، وحظر إقامة الموالد وأى احتفالات شعبية ومناسبات فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

حظر الشيشة

وأوضح أن المحافظات مستمرة فى حملاتها لمتابعة المقاهى واى مقهى مخالف لقرار حظر الشيشة يتم مصادرة المضبوطات واتخاذ إجراء قانونى ضد المقهى، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن المقاهى التى تقدم الشيشة حتى يتم اتخاذ إجراء ضدها.