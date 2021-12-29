العثور على جثة عامل في ظروف غامضة بمدينة 15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عامل بها عدة إصابات بمدينة 15 مايو، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثمان المتوفى، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

جهود مكثفة لكشف غموض الواقعة

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد ماضي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى «محمد حسن محمود»، مقيم بدائرة القسم، وبها عدة إصابات، وتكثف مباحث القسم من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2472 لسنة 2021.