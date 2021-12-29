الطليقة الأولى لموظف التجمع الخامس: «اخواته مكانوش متبريين منه»

قالت شيماء، الطليقة الأولى لـ «نور الدين عاشور» موظف التجمع الخامس بعد مضايقات من مديره بالعمل، إن علاقتها بطليقها الراحل منقطعة منذ 15 عامًا، نافية أن يكون الراحل ذات شخصية ضعيفة، قائلة: «بالعكس ده أكتر شيء شدني فيه أن شخصيته قوية، مش معايا أنا بس، لأ كمان مع أهله وأصحابه».

طليقة نور الدين عاشور هي من أبلغتها بانتحارة

وأضافت «شيماء»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن طليقته الثانية هي من بلغتها بانتحاره، موضحة: «إحنا على علاقة ببعض، ومش ابنه اللي راح استلم جثته، كلنا كنا موجودين، أخوه الكبير مسافر بره بحكم شعله وكان على تواصل دائم بنور، ومكانش سايبة زي ما السوشيال ميديا قالت إن إخواته متبريين منه بقالهم سنين، الكلام ده مش صح»، مشيرة إلى أن طليقها كان لا يدفع نفقة أبنائه كون العلاقة بينهما منقطعة منذ 15 عاما، كما أنه لم يسع لرؤية نجله مطلقًا.

وتابعت الطليقة الأولى للموظف لموظف التجمع الخامس: «مكانش بيشوف ابنه، كان يقولي هاجي أخده وأفسحه وأخرجه ومبيجيش، ولا كان بيشوفه، بس كان كل فترة بيكلمني، اللي عاوز يسأل بيسأل من نفسه، زوجته التانية كانت بتتصل تطمن عليا وعلى محمد».