شقيق المهندس المتوفي بحادث بالسعودية: «وصانا ندفنه في مصر قبل سفره»

قال ناصر أبوزيد، شقيق المهندس عبدالسلام أبوزيد، المتوفي وأسرته في حادث مروع أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية، إن شقيقه قبل الوفاة بعدة أيام كان متواجدا في مصر، وأوصى قبل السفر مباشرة أنه في حالة وفاته أثناء وجوده في السعودية أن يتم نقل جثمانه ودفنه في مصر، «كأن قلبه كان حاسس أنه هيموت بعد ما يسافر، ووصاني أنا وأخوه إنه يندفن في مصر».

أبوزيد: السلطات المصرية في السعودية كلمتنا علشان مكان دفن الجثامين

وأضاف «أبو زيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السلطات المصرية في السعودية تواصلت مع الأسرة بعد الوفاة، وتم تخيير الأسرة في مكان دفنه، قائلا «السلطات المصرية كلمتنا وقالولنا عايزين دفن الجثامين يكون في السعودية ولا مصر، ولكن طبعا هو كان موصي يندفن هنا، فقررنا نقل الجثامين الأربعة إلى مصر».

وأوضح أن شقيقه كان يعمل مهندس إلكترونيات في السعودية منذ 14 عاما، وتوفي في حادث مروع بالمملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك العمرة، «كانوا قاصدين باب ربنا»، وأثناء سيرهم بسيارة ملاكي انفجرت إطارات السيارة ما أدى إلى انقلابها، وتسبب الحادث في مصرع 4 أشخاص وعم الأب والأم واثنين من الأبناء، وإصابة 3 أبناء آخرين.

الحزن يسيطر على القرية بعد وفاة الأسرة

وخيم الحزن على قرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد تشييع جنازة الأسرة المكونة من 4 أفراد، والذين لقوا مصرعهم في حادث بالسعودية أثناء أداء مناسك العمرة، حبث جرى تشيع الجثامين وسط حضور كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذي رددوا «لا إله إلا الله»، وقاموا بقراءه القرآن والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الجميع الصبر على فراقهم.