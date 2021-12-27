بدء موسم حصاد الفاصوليا في المنوفية.. ومزارع: الإنتاج جيد «فيديو»

بدأ المزارعون من أبناء محافظة المنوفية، حصاد محصول الفاصوليا الذي استمر زراعته لمدة تزيد عن 3 أشهر، وسط تجمع الفلاحين من الأراضي الزراعية ومساعدة بعضهم البعض في دراسة محصول الفاصوليا، مستخدمين ماكينة الدراس الإلكترونية.

بث مباشر.. حصاد موسم زراعة الفاصوليا في المنوفية

ونشر «الوطن» بثا مباشرا لحصاد ودراسة محصول الفاصوليا، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وقت غروب الشمس، كما تجمع المزارعون لمساعدة بعضهم البعض في دراسة محصول القمح من حقل إلى حقل آخر.

مزارع: الفاصوليا تزرع لمدة 100 يوم والإنتاج جيد

وأكد أحد المزارعين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محصول الفاصوليا جرى زراعته منذ 100 يوم تقريبا، وتم ري الأراضي ثلاثة مرات طوال فترة زراعته، موضحا أن المحصول هذا العام جيد وسعر بيعه مقبول في الجملة، موضحا أن التجار يقومون بشراء المنتج منهم في الأراضي الزراعية بالكيلو، مشددا على أن الفاصوليا وجبة رئيسية في الوجبات الغذائية لدى جميع الأسر المصرية.

وأضاف، أنه يتم حصد الفاصوليا وتركها تجف في الأراضي الزراعية بفعل الشمس ثم يتم دراستها، موضحا أن الفلاحين يتجمعون وقت دراسة محصول الفاصوليا لمساعدة بعضهم بعضا، لأنها عادة بين الفلاحين في مدينة تلا بالمنوفية، مؤكدا أن محصول الفاصوليا يتم زراعته أكثر من مرة في العام الواحد.