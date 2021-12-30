«التعليم»: نشارك خبراء التربية لوضع مناهج «خامسة وسادسة ابتدائي»

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي، بعد الانتهاء من تطوير المناهج الدراسية حتى الصف الرابع الابتدائي، وفق مجموعة من الأسس التي تنتهي بوضع مناهج تنمي مهارات الطالب في التفكير والإبداع، وتستهدف التعلّم وليس التعليم بحسب ما بررته الوزارة، مؤكدة أنّ المناهج الجديدة تعتمد على الفهم وليس التلقين والحفظ.

شوقي: نعمل بمنهجية مؤسسية متكاملة منذ 2017 لتطوير المناهج

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة تعمل بمنهجية مؤسسية متكاملة منذ عام 2017 لتطوير المناهج الدراسية، وخلق جيل قادر على التعلم والابتكار، وتنمية مهاراته من خلال إضافة زوايا جديدة في المناهج تواكب المناهج العالمية.

وأضاف شوقي» لـ«الوطن»، أنّ مناهج الصف الخامس والسادس الابتدائي الجاري تطويرها وإعدادها حاليا، يشترك في بنائها مؤسسات كبرى والمئات من خبراء التربية داخل وخارج مصر، لإعداداها بما يتلاءم مع فلسفة التعليم الجديدة 2.0، التي تحول دور المعلم إلى «ميسر» في العملية التعليمية، ودور الطالب إلى «مبدع ومبتكر».

وزير التعليم: وفرنا العديد من المنصات التعليمية

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة وفرت منصات تعليمية مختلفة وقنوات جديدة، تساعد الطالب على فهم المقررات الدراسية الجديدة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة العملية في نهاية كل وحدة دراسية، مشددا على جميع الطلاب بالاستفادة من المنصات ومتابعتها جيدا، بعيدا عن الدروس الخصوصية التي تعتبر عبئا على كاهل أولياء الأمور.

ونوه بأنّ مركز تطوير المناهج يعمل على قدم وساق، لتطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي، لافته إلى أنّ المناهج الجديدة تخلق جيلا جديدا من الطلاب قادر على الابتكار.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، قرر ترحيل الأجزاء المتبقية من منهج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، موضحا أنّ المناهج يتم استكمالها كما هي لإكساب الطلاب الجرعة التعليمية كاملة.