«التعليم» توجه المدارس بتطوير البنية التحتية استعدادا للامتحانات

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس بضرورة رفع كفاءة القائمين على تشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، بما يضمن سرعة التواصل مع الشركات والدعم الفني المختص لحل المشكلات وتذليل كافة العقبات، وذلك في إطار مشروع تطوير البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بالمرحلة الثانوية، وحرصًا على استدامة الحفاظ على صلاحية التشغيل، واستعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب على جميع المديريات موافاة المختصين بالوزارة بالبيانات المطلوبة للقائمين على تشغيل وإدارة المنظومة، طبقا للمهام والاختصاصات، وذلك عن طريق استمارة تسجيل البيانات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، عن طريق إدارات وأقسام الإحصاء ومسئولي المعلومات بالمدارس الثانوية المجهزة بالبنية التكنولوجية.

استعدادات مكثفة للامتحانات الإلكترونية بالمدارس

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، من خلال التشديد على فريق التطوير التكنولوجي بالمدارس بإجراء الصيانات النهائية بالشبكة الإلكترونية، وإصلاح أي أعطال موجودة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن فريق التطوير التكنولوجي بالمديريات ينسق على مدار الساعة مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، للوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات، والتي ستعقد إلكترونيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

«شوقي»: الامتحانات المقالية تعقد على مستوى المدرسة

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد على أجهزة التابلت وبنظام الـ«أوبن بوك»، موضحًا أن الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددًا على الطلاب باتباع المنصات التعليمية مثل منصة حصص مصر التعليمية، ومنصة البث المباشر التي جرى توفيرها لمعرفة كيفية الإجابة على الأسئلة الجديدة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنها امتحانات تيرم عادية ويجب على الطلاب الاهتمام بجوهر التعليم وليس الامتحانات، منوهًا بأن الوزارة قررت عقد امتحانات مقالية على مستوى كل مدرسة بجانب الأسئلة الموضوعية.