وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال منهج التيرم الأول لطلاب رابعة ابتدائي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استكمال مناهج التيرم الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، قائلاً: «سوف نستكمل محتوى الترم الأول بعد منتصف العام ثم ننتقل لمحتوى الترم الثاني».

استكمال منهج الترم الأول لطلاب رابعة ابتدائي

وأضاف «شوقي» في تعليق له على منشور لأحد أولياء الأمور، أن استكمال منهج الترم الأول لطلاب رابعة ابتدائى يتم في التيرم الثاني، ويتم استكمال ما تبقى الترم الثاني بعد الإجازة الصيفية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل قناة مدرستنا التعليمية ومنصة البث المباشر.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في المدارس في لجان مؤمنة جيداً وتراعي كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

منهج طلاب رابعة ابتدائي أعده نخبة من الخبراء المتخصصين

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن المناهج تم إعدادها من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين لخلق جيل يواكب تطورات الحياة الراهنة، موضحاً أن الامتحانات تشمل معلومات تربط الطالب بالبيئة المحيطة كما يوجد رابطا بين جميع الدورس في كل مادة مع المواد الأخرى ما يسهل عملية الفهم.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي تعقد ورقياً

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تعقد ورقياً ويتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أن الامتحانات تقيس مخرجات التعلم في كل مقرر دراسي.

وأوضح شوقي، أن الامتحانات تشمل أسئلة متنوعة وقصيرة ويتم تصحيحها في المدارس، لافتاً إلى أنه غير مسموح لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الاشراف على الامتحانات أو المشاركة في تصحيحها، مؤكداً أن عملهم ينتهي قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي.