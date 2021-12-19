«التعليم» توفر المناهج الدراسية للطلاب المصريين بالخارج إلكترونياً

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المناهج الدراسية التي سيؤدي فيها الطلاب المصريون في الخارج، امتحاناتهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن خطة توزيع المناهج الرداسية كاملة على موقعها الإلكتروني من خلال بوابة «أبناؤنا في الخارج»، مشددة على الطلاب بضرورة الاطلاع عليها، ويمكن الاستفادة منها وطباعتها عند الحاجة.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن الجهة التي يمكن مخاطبتها مباشرة بشأن الكتب الدراسية هي قطاع الكتب والإدارة العامة لإعداد أصول الكتب ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رقم التليفون (27957956) أو الفاكس (27955943)، لافتة إلى أن الكتب يمكن تحميلها من موقعها الإلكتروني.

ضوابط عامة بشأن الامتحانات

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الضوابط العامة بشأن الامتحانات وهي الآتي:

- لا يسمح للطلاب الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغة العربية بأداء امتحان مادة المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الإعدادية.

- لا يتم قبول أي شهادات صادرة من المدارس العربية أو الأجنبية غير المعادلة بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية، حتى وإن كانت تتم معادلتها داخل الدولة المقيم بها الطالب.

-يسمح للطالب الراسب بالإعادة في الصف الدراسي الذي رسب فيه.

- مسموح باستخدام الآلة الحاسبة في امتحان الرياضيات والعلوم، بداية من الصف الخامس الابتدائي، وغير مسموح باستخدام الآلات الحاسبة المبرمجة.

- يشترط سداد رسوم التقدم للامتحان مع استمارة التقدم.

- لا يعقد امتحان في الدور الثاني للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

- لا تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

- الطلاب المتقدمون للامتحانات في الخارج يعتبرون طلاب منازل وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر.

- يجري امتحان مستوى تحت إشراف المديرية التعليمية المختصة للطالب المصري العائد من الخارج.

- يعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية بالقرار الوزراي رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته.

- تكون اللغة العربية هي لغة أسئلة الامتحان والإجابة في جميع المواد عدا اللغات الأجنبية.

- لا يعقد امتحان في مواد المجالات العملية في جميع الصفوف الدراسية للطلاب المصريين في الخارج في مواد «التربية الموسيقية والحاسب الآلي لجميع الصفوف ومادة التربية الفنية في المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الثانوي.

- بالنسبة لطلاب اللغات فيؤدون امتحان العلوم والرياضيات طبقاً للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب والمدونة باستمارة التقدم «الإنجليزية أو الفرنسية فقط».

- يجب تسجيل الشعبة ونوع اللغة الأجنبية الثانية باستمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي.