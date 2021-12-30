رئيس التحرير

محمود مسلم

 ثنائي الأهلي يرفض الانضمام للإسماعيلي

كتب:

وسام محمد
09:43 ص | الخميس 30 ديسمبر 2021
رامي ربيعة

رامي ربيعة

قال الإعلامي الرياضي مجدي عبدالغني، إنّ الثنائي رامي ربيعة ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضا عرضَا من نادي الإسماعيلي، للانضمام للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات عبر برنامجه «البلدوزر»، المذاع على قناة «الشمس»: «مسؤولو نادي الإسماعيلي تحدثوا مع نظرائهم في الأهلي، للحصول على خدمات الثنائي رامي ربيعة ومحمد محمود، لضمّهما على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ المزيد:

مجدي عبدالغني: حازم إمام في ورطة مع الزمالك بسبب التجديد

حسام حسن يفاوض رامي ربيعة.. والإسماعيلي والمقاولون في الصورة

مجدي عبدالغني يكشف مخطط الأهلي لضم محمد صبحي

رامي ربيعة: لم أرفض السفر مع الأهلي للمونديال ولا أعرف السبب حتى الآن

محمد محمود خارج الأهلي في يناير