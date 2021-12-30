 ثنائي الأهلي يرفض الانضمام للإسماعيلي

قال الإعلامي الرياضي مجدي عبدالغني، إنّ الثنائي رامي ربيعة ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضا عرضَا من نادي الإسماعيلي، للانضمام للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات عبر برنامجه «البلدوزر»، المذاع على قناة «الشمس»: «مسؤولو نادي الإسماعيلي تحدثوا مع نظرائهم في الأهلي، للحصول على خدمات الثنائي رامي ربيعة ومحمد محمود، لضمّهما على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا