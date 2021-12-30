مناطق تتعرض لأمطار غزيرة لحد السيول خلال الأيام المقبلة.. اعرفها لحماية نفسك

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها كافة المناطق خلال الساعات المقبلة، إذ يتعرض بعض الأماكن منها إلى السيول، كمات تشهد عدد من المناطق الأخرى سقوط للأمطار الغزيرة التي يصاحبها سقوط حبات البرد، ويتساءل الكثيرين عن الأماكن الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الموجة السيئة التي تبدأ من اليوم الخميس وتصل إلى ذروتها أيام الجمعة والسبت والأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الأماكن الأكثر تأثرًا بموجة الطقس السيئ

تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار متوسطة اليوم تصل إلى 60% وتكون رعدية يصاحبها سقوط حبات البرد، وتشمل تلك المناطق «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية».

وبالنسبة لطقس غدا الجمعة، فهناك عدد من المناطق الأخرى تشهد سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، وتشمل تلك المناطق الآتي «سيناء، خليج السويس»، كما يكون هناك أمطار غزيرة على عدد من المناطق الأخرى وهي «السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد».

طقس يومي السبت والأحد

تتعرض عدد من المناطق إلى السيول يوم السبت المقبل، وتشمل تلك المناطق «سيناء، محافظة البحر الأحمر»، بينما تشهد عدد من المناطق الأخرى سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50 إلى 60% تقريبا على عدد من المناطق وهي «السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد» على فترات متقطعة.

كما تشهد عدد من المناطق الأخرى يوم الأحد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، وتشمل تلك المناطق الآتي «سيناء، محافظة البحر الأحمر» وتكون متوسطة على عدد من المناطق وتشمل «السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، شمال سيناء، جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد».