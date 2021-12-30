مصرع طفل وإصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

لقى طفل في عمر الثالثة عشر مصرعه صباح اليوم، وأصيب 25 عاملا آخرين، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القصاصين الإسماعيلية.

وقالت مصادر إن سيارة ربع نقل تحمل أرقام «ط ل ر 1849»، تعرضت للانقلاب في وصلة الدواويس بطريق «القصاصين الإسماعيلية الصحراوي».

20 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بحوالي 20 سيارة إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي أعلن حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال المصابين في الحادث، فيما أشارت مصادر إلى أن معظم المصابين من الأطفال ويقل عمرهم عن 18 عاما.

وأشارت المصادر إلى أن العمال يعملون في بعض المزارع على طريق الإسماعيلية الصحراوي ومن المقيمين في محافظة الشرقية.

التحفظ على جثة المتوفي

وقال مصدر طبي إنه جرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى القصاصين، والمصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه خلع بالكتف.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وتحفظت على جثة المتوفي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.