تخريج 90 متدربا على مهن التفصيل والسباكة والكهرباء في المنوفية

قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتخريج 90 متدرباً ومتدربة أنهوا تدريبهم بنجاح بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة والمديرية، وذلك بكفر عشما بمركز الشهداء بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة الشهداء، وذلك علي مهن التفصيل والخياطة، والأعمال الكهربائية ، وأعمال السباكة.

وقال علي حامد الزقم مدير المديرية : إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

وفي ختام الحفل قام مدير المديرية بتسليم المتدربين والمتدربات شهادات التخرج وإتمام التدريب، وذلك بحضور مجدي رياض رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء.

وأشار مدير المديرية إلي أنه حضر الحفل ممثلين عن أصحاب الأعمال ومصانع ، "نيدل كرافت للملابس الجاهزة" بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، و"تاون تيم للملابس الجاهزة"، و"جيزة للغزل والنسيج" بمدينة السادات، وقاموا بطرح العروض المتاحة للعمل لديهم والمزايا المتوفرة علي المهن التي تم التدريب عليها وتراوحت المرتبات من 2000 جنيه حتى 5500 جنيه حسب الخبرة والكفاءة، مع توفير مواصلات ذهابا وايابا ، فضلا عن حضانة لأطفال العاملات علي حساب الشركة.

وأبدى أصحاب المصانع استعدادهم في استيعاب كافة الأعداد الراغبة في العمل وتوفير المزايا والتسهيلات لهم تقديرا وتثمينا للدور الذي تقدمه وزارة القوي العاملة في تدريب الشباب علي المهن المطلوبة في سوق العمل باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات وأفضل الطرق والوسائل في التدريب

حضر الحفل ممثلة صندوق تنمية المشروعات بمجلس المدينة لمساعدة الراغبين في عمل مشاريع خاصة بهم عن طريق تقديم قروض ميسرة وبنسبة فائدة بسيطة وبإجراءات مبسطة تشجيعا للشباب الراغب في افتتاح مشاريع جديدة.

كما حضر الحفل- الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمقر مجلس مركز ومدينة الشهداء - إبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة، ومحمود زيدان مدير منطقة عمل منوف، ومصطفي كحلي مدير التدريب المهني ، وعلا الباز مدير التشغيل الداخلي ،وأحمد عبدالقادر مدير إدارة عمل الشهداء، وايناس محيي مدير إدارة شئون المرأة بمجلس مدينة الشهداء، وأماني عبد المنعم مسئول المرأة والعلاقات بمجلس مدينة الشهداء.