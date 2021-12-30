الصحة تستقبل 347 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا اليوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 347 ألفا و460 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازنيكا، صباح اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

تحليل الشحنات في معامل هيئة الدواء المصرية

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، بحسب بيان، أنّ الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنّ لقاح أسترازنيكا حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما.

توفير لقاحات كورونا

يذكر أنّ مصر استطاعت في وقت وجيز توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وشملت «سينوفاك، سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنك، جونسون آند جونسون، فايزر، ومودرنا» وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لتوفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.