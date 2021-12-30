طقس الغربية اليوم.. صقيع وعواصف ترابية في قرى ومراكز المحافظة

شهدت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة الغربية اليوم، استمرار موجة الصقيع مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية والعواصف والرياح المحملة بالأتربة، مما يعوق حركة النقل والمواصلات مروريا بسبب صعوبة الرؤية.

عواصف ترابية وصقيع يضرب قرى الغربية

كما تسبب سوء الأحوال الجوية والطقس في ارتباك حركة النقل والمواصلات نسبيا بطول الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» بنطاق محافظة الغربية، والطرق الفرعية بين مراكز «طنطا - المحلة» و«بسيون - قطور» و«السنطة - كفرالزيات» و«سمنود - زفتى» و«قطور - المحلة».

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية هطول أمطار متوسطة في محافظات الدلتا «الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الدقهلية - دمياط - البحيرة»، بسبب السحب الكثيفة وانخفاض درجات الحرارة وزيادة موجة الصقيع.

في المقابل أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رؤوساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التنسيق الكامل مع مسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بالسيارات ومعدات ثقيله للكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة خلال الساعات القادمة.

رفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين أرواح وحياة المواطنين

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلى مساعديه، على أهمية تفعيل غرف العمليات والطوارئ ورفع حالة التأهب القصوى للتأكد من تسليك بلاعات وغطاسات الصرف الصحي بالأنفاق الرئيسية، وعلى رأسها ستوتة والدلجمون والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.

وأشار محافظ الغربية في تعليماته لأهمية الربط بين مسئولي شبكات مياه والكهرباء والتليفونات لصيانة أي أعطال محتملة تزامنا مع هبوب الرياح والعواصف الترابية المحتملة بسبب سوء الطقس.